Participantes da Festa do Congado são atacados com ovos por moradores

JA Jéssica Alves - Especial para o EM

(crédito: Thaynã paes/Estado de Minas)

Um grupo de participantes da Festa do Congado, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi atacado com ovos por moradores de um condomínio, no domingo (9/7), no Centro da cidade.



A agressão ocorreu quando o terno Moçambique Estrela Guia passava pela Rua Professor Pedro Bernardo e foi surpreendido com o ataque.



Nas redes sociais, representantes do Moçambique Estrela Guia denunciaram e lamentaram a atitude ocorrida na festa cultural e religiosa, caracterizando como intolerância.

O Congado é uma celebração de origem africana que tem forte tradição em Uberlândia. Entre os meses de julho e outubro, diversos eventos acontecem para celebrar a festa.

No domingo, ocorreu a chamada celebração da Bandeira do Aviso, que marca a abertura do Congado. Os grupos participantes, chamados ternos, se reúnem na Igreja do Rosário para a benção das bandeiras. Posteriormente, todos saem pelas ruas da cidade com instrumentos musicais, tocando canções religiosas.



“Galera, estou aqui para fazer um apelo. Viemos aqui dançar o nosso congo no Centro, só que o pessoal deste prédio aqui tacou ovo na gente. Isso é uma falta de respeito”, disse um dos tocadores do congo, nos stories do Instagram.



Um Boletim de Ocorrências foi registrado e a Polícia Militar (PMMG) informou que a rua foi interditada para a passagem dos congadeiros, cerca de 400 pessoas no total, incluindo adultos e crianças.

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Uberlândia, instituição que realiza a Festa do Congado, lamentou o ocorrido.



A Polícia Civil (PCMG) informou que o caso está sendo investigado.

Leia a nota completa da Irmandade:

“A Irmandade do Rosário lamenta profundamente o ocorrido na noite deste domingo, dia 9 de julho, na rua Pedro Bernardes, no Centro de Uberlândia. Exatamente em uma data em que celebramos com alegria o início de nossa Festa.



O terno @mocambique_estrela_guia deixava o Largo do Rosário após o fim de nossa alegre cerimônia da Bandeira do Aviso. Evento que marca a abertura do calendário de eventos da Festa do Congado que vai até outubro. Na rua, após a celebração, nossos irmãos foram atacados com ovos jogados da sacada de um condomínio de apartamentos.



Ocorrência que foi devidamente registrada junto a Polícia Militar de Minas Gerais.

Lamentamos que ainda hoje, em 2023, em uma festa e tradição que duram 146 anos, nossos irmãos sejam submetidos a uma situação vexatória e humilhante como essa.



O Congado é um destaque de Uberlândia para o Brasil. Um orgulho da cidade pelo tamanho, história e relevância da festa que celebra com alegria a fé apesar do passado de luta negra contra a escravidão. Inadmissível que ainda hoje manifestações como essa ocorram em uma cidade que precisar e quer preservar sua história, cultura e tradições.



A Irmandade do Rosário e seus ternos ocupam o Largo do Rosário e as ruas de Uberlândia há mais de um século. Nossas festas atraem fiéis, turistas, pesquisadores e plateias interessadas no ritmo, nas cores, nas histórias de luta e em nossa fé. Por tudo isso gera renda e contribui também com toda a dinâmica econômica da cidade.



Esperamos que os responsáveis pela ação vergonhosa sejam identificados e punidos de acordo com a lei. E que atos como esse continuem no passado e não no futuro de uma cidade que se quer rica economicamente e culturalmente.



Ao Terno Estrela Guia e suas centenas de integrantes a solidariedade de todos os irmãos congadeiros.”

