Pastor evangélico leva jovem para motel prometendo cura contra câncer

LF Luiz Fernando Figliagi - Especial para o EM

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um pastor foi preso depois de levar uma mulher de 23 anos para um motel, prometendo aplicar nela uma ‘cura espiritual’. O caso aconteceu nessa segunda-feira (10/7), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Conforme informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima faz parte da igreja onde o líder religioso ministra os cultos.

O suspeito disse que teve uma visão revelando que a mulher estaria com câncer e, para curá-la, ela precisaria passar por um procedimento que só ele poderia realizar.



“Marcando com ele na data para realizar o procedimento, a vítima entrou no carro do autor, no Bairro Vila Bretas, e seguiram sentido Bairro Santa Rita”, explica a PM.

'Nunca vi alguém tão manipulador', diz vítima de abusos de pastor em BH



Em um determinado momento, o pastor entrou com o carro em um motel. Em todo o trajeto, a vítima carregava em seu colo um bebê, que não teve a idade revelada.



Ao desembarcar, eles entraram em um quarto onde o homem disse que ela só seria curada ao passar um óleo e um sabonete específico. O suspeito pediu que a vítima aguardasse enquanto ele tomava banho.

“A mulher aproveitou que o autor estava no banheiro e evadiu do interior do motel”, diz a polícia.

Ela entrou em contato com o marido e os dois acionaram a PM. A equipe foi até a casa do pastor e lá ele confirmou a versão dada pela mulher.



Durante a confissão, falou que a intenção era ir até um local conhecido como ‘monte’ para iniciar o procedimento de cura e que, como a mulher estava com uma criança de colo, achou melhor ir até o motel.



“Diante do exposto, o autor foi preso e encaminhado a delegacia de plantão”, afirma a PMMG.

