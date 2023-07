Grupo de mulheres negras é vítima de racismo em shopping de luxo em SP

CB Correio Braziliense

Quatro mulheres negras denunciaram terem sido vítimas de racismo dentro de um restaurante de um shopping de luxo em Cotia, na grande São Paulo. As vítimas são da mesma família e estavam no local junto com o namorado de uma delas, que é branco, quando foram hostilizadas por uma mulher, que chegou a imitar um macaco e apontar para elas.

O caso ocorreu no último sábado (8/7) e foi registrado por câmeras de segurança do restaurante. Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher, em pé ao lado da mesa, parece irritada depois que uma das vítimas passou próximo a ela. Um homem, que aparentemente estava com ela no local, surge, pega um casaco que estava em cima de uma cadeira e tenta tirar a mulher do local, mas ela o empurra e se recusa a ir.

Em seguida, a mulher olha para a mesa em que estão as quatro vítimas e imita um macaco. Momentos depois, uma das vítimas se levanta para ir ao banheiro, a agressora passa por ela e começa a rir. Um homem branco e outra negra aparecem e tentam conter a racista.

Ao G1, Rozinei da Silva Mendes, de 45 anos, uma das vítimas que estava com duas irmãs, uma prima e o marido de uma delas no local, falou que o gerente do restaurante informou que a mulher que fez gestos racistas era frequentadora do estabelecimento.

O caso foi registrado como crime de preconceito de raça ou de cor, na 2ª Delegacia de Polícia de Cotia, onde Rozinei e as familiares serão ouvidas nesta quarta-feira (12/7) e os policiais trabalham para identificar a autora dos atos racistas.

