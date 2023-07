Veja os voos cancelados no aeroporto de Florianópolis após avião derrapar

CB Correio Braziliense

Avião derrapa na pista do Aeroporto de Florianópolis e causa o fechamento temporário do aeroporto 12/7 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz, administrado pela concessionária Zurich Airport Brasil, foi fechado, desde a manhã desta quarta-feira (12/7), depois que um avião derrapou na pista. O incidente aconteceu por conta das fortes chuvas que atingem Santa Catarina, em decorrência de um ciclone extratropical que passa pela região. Ao todo, 21 voos foram cancelados e um está atrasado. Veja a lista abaixo:

4349 da Azul, para Chapecó;

3681 da Latam, para Santos Dumont, no Rio de Janeiro;

2032 da Gol, para Santos Dumont, no Rio de Janeiro;

4741 da Latam, para Guarulhos, em São Paulo;

1245 da Gol, para Guarulho, em São Paulo;

2615 da Azul, para Campinas;

3079 da Latam, para Congonhas, em São Paulo;

4552 da Latam, para Santos Dumont, no Rio de Janeiro;

7692 da Gol, para Buenos Aires, na Argentina;

1836 da Gol, para Santos Dumont, no Rio de Janeiro;

4436 da Azul, para Porto Alegre;

1325 da Gol, para Congonhas, em São Paulo;

3973 da Latam, para Congonhas, em São Paulo;

4703 da Latam, para Guarulhos, em São Paulo;

1251 da Gol, para Guarulhos, em São Paulo;

1335 da Gol, para Congonhas, em São Paulo;

4633 da Latam, para Guarulhos, em São Paulo;

4410 da Azul, para Campinas;

3081 da Latam, para Congonhas, em São Paulo;

1221 da Gol, para Guarulhos, em São Paulo e 2831 da Azul, para Foz do Iguaçu, estão atrasados.

Além desses, o voo 0631 da companhia aérea Sky, com destino a Santiago, no Chile, que estava previsto para sair de Florianópolis às 20h55 de hoje também vai atrasar. De acordo com o site da Zurich Airport Brasil, o novo horário de partida da aeronave deve ser 22h30, sofrendo, portanto, um atraso de 1h30.

Ninguém se feriu

Em nota, a Latam Airlines afirmou que a aeronave do voo de São Paulo/Guarulhos para a capital catarinense extrapolou os limites da pista no pouso. Estavam a bordo 172 passageiros e 7 tripulantes, que foram atendidos por equipe médica e não ficaram feridos. A companhia também está responsável por retirar o avião da pista.

A Latam informou também que todos os passageiros com voos afetados foram avisados e podem fazer alterações de horário sem custo ou receber o reembolso integral da passagem. Já pessoas com passagens de outras companhias aéreas, como Gol, Azul e Sky, devem entrar em contato com as respectivas companhias para remarcação e informações de voo.



