Casos de hepatite A sobem 56,2% no primeiro semestre, informa Abramed

HF Henrique Fregonasse*

OMS e Opas afirmam que acompanham os registros de identificação dos casos de hepatite e que ainda não há dados para confirmar um risco global - (crédito: Opas/Reprodução)

O número de diagnósticos de hepatite A em laboratórios privados aumentou em 56,2% de janeiro no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022. Os casos subiram de 1.003 para 1.567, segundo dado da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) divulgado nesta quarta-feira (12/7), em referência ao Julho Amarelo, o Mês de Prevenção às Hepatites Virais.

A procura por exames que detectam a doença também aumentou. Segundo a Abramed, o total de exames para hepatite A por semestre saltou de 382.221 para 463.294, uma elevação de 21%. A taxa de positividade subiu de 0,26% para 0,34%.

Para Alex Galoro, coordenador do Comitê de Análises Clínicas da Abramed, o aumento dos casos diagnosticados de hepatite A pode ser explicado pelo relaxamento das restrições contra a covid-19, em 2022.

“A hepatite A tem transmissão fecal-oral. A pessoa se contamina pelo contato, de alguma forma, com fezes contaminadas de pessoas contaminadas. No começo de 2022, ainda estava terminando a fase mais aguda da pandemia de covid-19. O isolamento social acabou diminuindo o ciclo de contaminação. Com a retomada das atividades, é mais propício que se tenha uma variação positiva”, afirmou Galoro.

Ainda segundo os dados da Abramed, os casos de hepatite C registraram um leve aumento de 2,4%. De janeiro a junho, foram 23.951 exames positivados, frente aos 23.374 do primeiro semestre do ano passado.

A taxa para hepatite B se mostrou estável, com queda de 1%. O levantamento feito pela Abramed reúne laboratórios responsáveis por 60% dos testes da saúde suplementar.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.