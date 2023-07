Vendaval provoca queda de árvores e interdita trechos da Serra de Petrópolis

ID Isabel Dourado*

Árvores foram derrubadas devido a um vendaval e deixou a subida da BR 040, Serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. - (crédito: Reprodução PR)

Um vendaval derrubou três árvores de grande e deixou a subida da BR 040, na Serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (13/7). Segundo as autoridades locais, ao menos dois trechos afetados pela queda, nos quilômetros 91 e 87. Este último ainda conta com os trabalhos da concessionária Concer e do Corpo de Bombeiros para liberação total do trânsito.

Também houve a desinterdição do km 99 JF, onde outra árvore caiu. Com a liberação do trecho, a praça do pedágio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi reaberta. A situação é provocada devido a um ciclone extratropical vindo do Sul do Brasi. Em São Paulo, provocou, ainda, rajadas de vento na madrugada desta quinta-feira (13), além de chuva rápida e isolada.



Moradores serão indenizados

A prefeitura de Petrópolis (RJ) iniciou, nesta quarta-feira (12/7), os acordos de compensação financeira por causa da demolição de 245 casas do Morro da Oficina, devido ao temporal que atingiu o alto da serra, em fevereiro do ano passado. Houve um deslizamento de terra e de pedras, que deixou 235 mortos e duas pessoas desaparecidas.

Os imóveis terão de ser demolidos para que o município faça as obras de contenção de encostas no morro. A prefeitura deverá pagará entre R$ 90 mil e R$ 230 mil a cada família.

