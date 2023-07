Otto Alencar será relator do projeto do Carf na CAE do Senado

AM Ândrea Malcher

13/06/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Comissão de Assuntos Econômicos aprova requerimento de pedido de audiência pública para discutir Arcabouço Fiscal. Com a presença do Senador Omar Aziz - AM - Senador Otto Alencar e Jaques Wagner. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O senador tto Alencar (PSD-BA), líder do partido na Casa, foi designado, na quarta-feira (12/7), relator do projeto de lei que retoma o voto de qualidade em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Depois da discussão no colegiado, a proposta deve ir à plenário.

O PL busca retomar o sistema — que esteve vigente até 2020 — e dava ao presidente do Carf, indicado pelo Ministério da Fazenda, o poder de desempatar julgamentos a favor do órgão. O conselho analisa dívidas de contribuintes junto a Receita Federal, no âmbito administrativo. Pelas regras atuais, o desempate é benefício favor do contribuinte, que costuma envolver grandes empresas.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, na última terça-feira (11), que o projeto do Carf só será votado pela Casa em agosto, após o recesso parlamentar. Otto Alencar deve se reunir também com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com o outro relator do projeto, deputado Beto Pereira (PSDB-MS), para acertar os últimos detalhes do documento.



