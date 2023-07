Homem dorme com cigarro na boca e provoca incêndio

VL Vinícius Lemos - Especial para o EM

Quarto onde o fogo começou - (crédito: Divulgação/CBMG)

Um homem ficou ferido depois que a casa dele pegou fogo, nessa quarta-feira (12/7), em Ituiutaba, no interior de Minas. O incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), começou porque a vítima dormiu com um cigarro na boca.

O caso aconteceu no Bairro Nadime Derze, na cidade do pontal do Triângulo Mineiro. Quando os militares chegaram, o fogo era combatido pela própria vítima, mesmo ferida. De qualquer maneira foi necessário continuar o combate, fazer rescaldo e ventilar o local.

Ao mesmo tempo, os militares avaliaram a situação e perceberam a necessidade de atendimento ao morador. Após os primeiros socorros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima teve atendimento no Pronto Socorro municipal.

Ele conta que acordou já com o fogo tomando o quarto, depois de ter dormido fumando um cigarro.

Os militares também fizeram uma análise dos riscos estruturais da casa após o incidente e forneceram as orientações necessárias sobre segurança.

