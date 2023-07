Morre jovem que teve carro de autoescola atingido por árvore em SP

CB Correio Braziliense

A aluna de uma autoescola atingida por uma árvore de 29 metros, nesta quinta-feira (13/7), em São José dos Campos (SP), não resistiu aos ferimentos e faleceu. Camila Araújo, de 24 anos, era estudante de medicina e estava fazendo a última aula de direção para tirar carteira de motorista quando o acidente ocorreu. A morte foi confirmada pela família da jovem.

Camila foi atingida na cabeça, e o teto do carro em que ela estava ficou destruído. A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde foi internada em estado gravíssimo e acabou não resistindo aos múltiplos ferimentos. O instrutor de autoescola, que também estava no carro no momento do acidente, não ficou ferido.

A Defesa Civil do Estado confirmou que a queda da árvore se deu em razão das fortes rajadas de vento que atingiram a região, provocadas pelo ciclone extratropical formado no sul do país. De acordo com a prefeitura, a árvore foi cadastrada para monitoramento no fim do ano passado e nunca apresentou indícios de riscos ou danos estruturais, informando também que não há registro de reclamações para retirada ou poda dela.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a árvore caiu em cima do carro da autoescola no momento em que os carros estavam passando pelo semáforo, que tinha acabado de abrir, quando a árvore caiu e atingiu o veículo. Os fortes ventos já causaram duas mortes no estado, a da Camila e a de uma idosa de 80 anos que faleceu na cidade de Itanhaém após levar um choque elétrico.

