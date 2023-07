Minas Gerais: sargento do Exército mata colega mulher em festa junina

VL Vinícius Lemos - Especial para o EM

violencia feminicidio - (crédito: Pacífico)

Uma sargento do Exército foi assassinada por um colega, que também é militar, durante uma festa junina na noite dessa sexta-feira (14/7). Ele atirou na mulher por não ser correspondido, dentro de um clube militar, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e foi morto por um policial penal que estava no local.

Segundo testemunhas e relato policial, o sargento do Exército Isaque Frederico Silva Ferreira, de 32 anos, estava na festa junina do Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia (Gressu), no bairro Jaraguá, e atirou contra a colega, acertando várias vezes a mulher, inclusive na cabeça.

A sargento Stephanie da Silva Magalhães, de 26 anos, morreu e outras cinco pessoas foram baleadas, incluindo o namorado dela, que também é militar. Ele foi levado em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde segue internado.

O atirador só foi parado quando um policial penal sacou a arma e baleou o assassino, que morreu em seguida.

Além do namorado da sargento, um soldado do Exército está em estado grave no HC-UFU. Os outros três feridos não correm risco de morrer.



Segundo o que foi apurado no local pela Polícia Militar (PM), o motivo do ataque foi ciúmes. o sargento Isaque Ferreira não gostou de ver a colega, por quem seria apaixonado, com outro homem e os baleou.

Em nota, o Exército Brasileiro informou que sobre “os fatos ocorridos na noite de 14 de julho de 2023, no Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia, o 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado externa profundas condolências às famílias dos dois militares que perderam suas vidas. Os três feridos foram prontamente socorridos e encontram-se hospitalizados. Por fim, o Batalhão Coronel Cláudio Leig ratifica o seu compromisso em apurar de forma criteriosa o ocorrido, por intermédio de um Inquérito Policial Militar já instaurado".

