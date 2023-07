Frio intenso congela asas de aviões em Curitiba e afeta voos

CB Correio Braziliense

Aeroporto Afonso Pena de Curitiba (PR) - (crédito: Divulgação Infraero)

Na manhã deste sábado (15/7), passageiros do Aeroporto Afonso Pena de Curitiba (PR) enfrentaram novos atrasos devido às temperaturas baixas na região Sul. O frio está tão intenso que as asas de algumas aeronaves congelaram durante a madrugada.

O gelo em parte das asas afetou quatro voos, todos da empresa aérea Azul. Um voo tinha como destino Belo Horizonte (MG), outro Congonhas (SP) e os outros dois para Campinas (SP).

De acordo com dados da Meteorologia da Força Aérea Brasileira (FAB), a temperatura mínima deste sábado no Aeroporto Internacional de Curitiba, que fica no município de São José dos Pinhais, foi de 1,7ºC.

Neste tipo de situação, o degelo é procedido, a aeronave é vistoriada e o aparelho pode voltar a operar normalmente sem risco para a segurança de voo.

O congelamento das asas atrapalha na aerodinâmica das aeronaves e torna o voo mais perigoso e é uma realidade em países com nevascas e baixas temperaturas.

O frio intenso na região Sul do Brasil é derivado de um ciclone extratropical que se formou no dia 12 de julho, mas já se afastou. No entanto, brasileiros ainda passam por algumas consequências climáticas do fenômeno.

Confira a nota da Azul:

"A Azul informa que, devido às condições climáticas de Curitiba (PR) que ocasionaram a formação de gelo nas extremidades das aeronaves que pernoitaram no aeroporto, quatro voos que sairiam da cidade - AD4060 para Belo Horizonte, AD6021 para Congonhas e AD4315 e AD2966, ambos para Campinas - ficaram retidos em solo aguardando as condições necessárias para decolagem, sendo liberados para embarque às 8h45. Os voos AD4465, de Curitiba para Guarulhos, e AD4826, de Guarulhos para Curitiba, foram cancelados devido às condições meteorológicas e o voo AD2966, por questões técnicas na aeronave. A companhia destaca que os Clientes receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), sendo reacomodados em outros voos da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações."

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.