Populares levantam caminhão que tombou sobre homem após colisão

Imagens gravadas após o ocorrido mostram que ao menos 20 pessoas, entre comerciantes e pedestres, uniram forças para levantar o caminhão e resgatar com vida o homem - (crédito: Reprodução/Twitter)

Um acidente no centro do Rio de Janeiro envolvendo um carro da Polícia Militar e um caminhão deixou ao menos nove pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira (17/7). Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que o veículo de carga tombou em cima de uma pessoa, que foi socorrida por populares que passavam pelo local.

Imagens de câmera de segurança mostram que o acidente ocorreu na altura da Rua Almirante Barroso, por volta das 10h30, quando um caminhão se chocou com um carro da PM, que atingiu um segundo veículo. O caminhão tombou e atingiu um pedestre que passava pelo local.

Imagens gravadas após o ocorrido mostram que ao menos 20 pessoas, entre comerciantes e pedestres, uniram forças para levantar o caminhão e resgatar com vida o homem que ficou preso embaixo do veículo. A vítima, chamada Igor Tang dos Reis, foi levada para o Hospital Souza Aguiar e precisará passar por uma cirurgia no ombro.

Na gravação é possível ouvir o desespero de algumas pessoas com o acidente e a pessoa que está gravando chega a dizer que a vítima está morta. "Um caminhão se chocou com um carro de polícia e matou o cara. O cara tá aqui de embaixo. O caminhão virou em cima do cara", diz uma testemunha.

Segundo os bombeiros, entre os feridos estão duas pessoas que viajavam no caminhão e o pedestre, no total, 9 pessoas ficaram feridas.

