Atriz Ludmilla Anjos sofre grave acidente de carro em Brasília e é internada

Cantora Ludmillah Anjos sofreu grave acidente na região do SIA, no Distrito Federal

Ludmillah Anjos, atriz e ex-participante do The Voice Brasil, sofreu um grave acidente de carro em Brasília na noite do último domingo (16/7). Quatro pessoas que estavam com a artista ficaram feridas, a cantora está internada no Hospital de Base de Brasília (IHBB), em quadro estável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o carro em que ela estava colidiu contra um poste na região do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Ludmillah e os outros quatro acompanhantes ficaram presos nas ferragens do veículo, mas foram socorridos conscientes e levados para o Hospital de Base. Ela reclamava de fortes dores nas costas e nas pernas, as outras vítimas têm entre 25 e 39 anos e não há informações sobre o que causou o acidente.

Ludmillah estava em Brasília para a gravação de um longa-metragem. Nas redes sociais, a cantora postava vídeos com os colegas dentro do carro, em uma das gravações é possível ver a artista ao lado de integrantes da equipe e um pouco dos bastidores do projeto. Momentos antes do acidente ela compartilhou uma gravação em um posto de combustíveis.

Nascida e criada em São Marcos, bairro periférico da capital baiana, a soteropolitana ficou famosa após participar da primeira edição do The Voice Brasil, em 2013, e ser semifinalista como integrante do time de Carlinhos Brown. A artista baiana participa da série Encantado's, da Globo, onde interpreta a rainha de bateria Crystal.

