Casal não convida pais para casamento e viraliza na internet

Uma placa que fará parte da decoração do casamento de um casal viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (17/7). Isso porque a mensagem da papelaria dizia que os noivos não convidaram os pais para o casório. "Por gentileza, não toque no assunto. Se ficar com pena e quiser nos ajudar a pagar nossas psicólogas, faz um Pix", continuava. A atitude do casal gerou diversas reações e dividiu os internautas.

Enquanto uns desaprovaram o fato dos noivos não terem convidado os pais, outros elogiaram a atitude do casal. "Precisamos começar a normalizar que existem relações familiares tóxicas e que ninguém é obrigado a conviver com isso. Tirar esse estereótipo de perfeição que colocaram em nossos pais e familiares. Tenho boa relação com meus pais, mas tem gente que não tem e está tudo bem. Que vocês sejam felizes", escreveu uma internauta.

"A terapia liberta. Muitos pais fazem uso do 'poder' que a sociedade fornece para descontar nos filhos suas frustrações, por muito tempo vivi me julgando e carregando a culpa por não sentir vontade de ter perto minha mãe, mas graças a análise hoje eu aprendi a impor limites", disse outra.

Segundo a noiva, ela faz terapia há 14 anos, fato que a ajudou a tomar a decisão. "Eu gostei particularmente dos comentários me mandando para a terapia quando é exatamente por conta da terapia que isso foi possível", afirmou a mulher.

Veja as reações:

finalizando a papelaria do casamento... pic.twitter.com/GPl0bSFYQT — Jesus is a biscuit (@_silmarien) July 17, 2023

Não julgo, eu praticamente fugi pra poder ter uma vida saudável. Meu pai já é falecido, minha relação com minha mãe sempre foi caótica, na primeira chance que tive fui embora e casei sem falar nada com ninguém. Me arrependo? Jamais, sou feliz hoje como nunca fui. — Yaya yoyo (@umyayaumyoyo) July 17, 2023

Casamento dos sonhos! Tem MUITA gente que passa por isso, tem vontade de fazer a mesma coisa que vocês e acaba se obrigando a fazer outra. Eu fui uma que preferi não fazer do que ser “pressionada” a fazer de uma maneira que não queria. Muito amor pra vocês! Sejam felizes ???????? — Carol ???? (@CaaroolSouzza) July 17, 2023

É difícil pra gente aceitar que os pais nem sempre são pessoas que nos fazem bem e acho libertador quando vejo coisa assim, de não “ter” que aceitar/conviver só pq é família. O dia é seu e ninguém tem direito de estragar, nem quem colocou você no mundo. — mi. (@bornpinkgirl) July 17, 2023

Só uma coisa a dizer



Esse casamento não vai dar certo nunca https://t.co/zz7gGgN57R — ingrid (@inlarisant) July 17, 2023

