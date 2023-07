Quadrilha que trocou malas de brasileiras em aeroporto é alvo de operação

CB Correio Braziliense

Dentre os presos, estão os executores de três eventos de tráfico internacional de drogas - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18/7), a segunda fase da Operação Colateral II contra a quadrilha que trocou as malas de duas brasileiras no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP). Em março deste ano, elas ficaram 38 dias presas injustamente em uma cadeia em Frankfurt, na Alemanha, porque dentro das bagagens tinha cocaína.

A PF identificou e comprovou a troca das etiquetas. Após o envio das provas às autoridades alemãs, as brasileiras foram soltas. Os responsáveis pela troca também foram identificados e presos na época. Entretanto, com o aprofundamento das investigações, a corporação identificou os mandantes do crime e outros integrantes do esquema criminoso.

A quadrilha teria atuado em outros dois momentos: em Portugal no ano passado e na França neste ano. Na operação desta terça, a PF cumpre 45 mandados judiciais, sendo 27 de busca e apreensão, dois de prisão temporária e 16 de prisão preventiva, nas cidades de Guarulhos e São Paulo.



"Dentre os presos, estão os executores dos três eventos de tráfico internacional de drogas, bem como, e mais importante, os mandantes do crime, responsáveis não apenas pelo envio de mais de 120 quilos de cocaína para a Europa, mas por inúmeros outros eventos de tráfico internacional através do Aeroporto Internacional de Guarulhos", informa a PF.

