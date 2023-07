EUA nega extradição de pilotos que se envolveram no acidente com voo da Gol

RS Renato Souza

O governo dos Estados Unidos negou a extradição dos pilotos norte-americanos — Joseph Lepore e Jan Paul Paladino — que foram condenados pela Justiça brasileira por responsabilidade pelo acidente com Boeing 737 da companhia GOL, em setembro de 2006. A queda do avião matou 154 pessoas.

Autoridades dos EUA entenderam que o acordo bilateral entre os dois países não permite extradição neste caso. A informação foi revelada pelo R7 e confirmada pelo Correio junto às autoridades brasileiras. De acordo com as investigações, o jato Legacy, pilotado por Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, estava com o transponder desligado. O equipamento é um dos mecanismos que ajuda na localização do avião e evita choque entre duas ou mais aeronaves em voo.

Ambos foram condenados pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, na modalidade culposa, e na forma qualificada. Fontes do Ministério da Justiça, ouvidas sob a condição de anonimato pela reportagem, afirmam que a decisão dificilmente será revertida.

Os consultados avaliam que o governo brasileiro falhou, em 2006, ao deixar que os pilotos deixassem o Brasil mesmo diante de fortes evidências da responsabilidade deles no acidente. O voo saiu de Manaus (AM), teria uma escala em Brasília, com o destino final no Rio de Janeiro. No entanto, caiu em Mato Grosso, após contato no ar com o Legacy. O jato realizou um pouso forçado e no caso do avião menor, mesmo com na asa, ninguém se feriu.

