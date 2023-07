Ministério da Saúde vai ampliar em 30% o custeio do Samu

ID Isabel Dourado*

O Ministério da Saúde vai fazer uma ampliação de 30% dos valores destinados para custear o Serviço Móvel de Urgência (Samu 192). De acordo com o Ministério o aumento representa um acréscimo de R$ 396 milhões por ano nos repasses. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18/7). “Com o reajuste, o total destinado ao serviço passará de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,7 bilhão por ano. O aumento busca minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do Samu 192, que desde 2013 não recebia atualização nos valores de custeio”, informou o Ministério.

Nísia Trindade, ministra da Saúde, falou sobre a ação nas redes sociais. “Vamos adquirir 1,8 mil novos veículos, o que nos permitirá renovar e ampliar a frota”. Segundo a pasta, será aberto um novo processo licitatório previsto ainda este ano para a ampliação da frota. O investimento previsto é de R$ 842 milhões para aquisição dos veículos novos, 1.633 unidades serão distribuídas para renovação de frota; 185 serão destinadas as novas unidade de Suporte Básico (USB); e 68 veículos servirão às novas unidades de Suporte Avançado (USA).

Os novos veículos serão distribuídos em 16 estados:

47 unidades para o estados da Bahia; 47 unidades para o estado de Minas Gerais; 33 unidades para o estado do Ceará; 29 unidades para o estado da Paraíba; 20 unidades para o estado de São Paulo; 15 para o estado do Paraná; 12 para o estado de Goiás; 12 para o estado do Piauí; 8 unidades para o estado do Rio Grande do Sul; 5 para o estado de Santa Catarina; 3 unidades para o estado de Roraima; 2 unidades para o estado do Maranhão; 2 unidades para o estado do Pará; 2 unidades para o estado do Rio de Janeiro; 1 unidade para o estado de Pernambuco e 1 para Tocantins.

