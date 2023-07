Mulher registra filha com o nome de Barbie por ser fã da boneca

MD Maria Dulce Miranda — Estado de Minas

A Barbie fez parte da infância de Roberta, que passa a paixão pela boneca para a filha, que tem o mesmo nome do brinquedo - (crédito: EM Nacional)

Roberta Costa Brandão é fã da Barbie desde criancinha. A paixão foi crescendo junto com ela, até que descobriu que estava grávida. Ao saber que era uma menina, a confeiteira não teve dúvidas e decidiu que a criança seria registrada com o nome da boneca. Hoje, a pequena Barbie tem cinco anos.

"Eu sempre gostei de rosa e da boneca a minha vida inteira. Quando eu fiquei grávida, tive a certeza que era uma menina. Eu não pensei duas vezes em colocar o nome dela de Barbie. É como se fosse a minha homenagem para boneca [...]. Ela [filha] é a minha Barbie articulada", disse Roberta em entrevista ao portal g1.

Ela também contou que, quando foi registrar a Barbie, rolou uma confusão no cartório e precisou de uma autorização do chefe dos registros para o nome. A mãe também disse que a confusão continua, mesmo cinco anos depois.

"Às vezes, eu vou dar o nome dela [filha] e eu falo rápido 'Barbie' e as pessoas perguntam se é Bárbara. Eu explico que é Barbie, igual da boneca. As pessoas olham para minha cara com espanto e, depois que cai a ficha, eu falo: 'Realmente, é uma loucura, mas é real", contou ao g1.

Além do nome da filha, a Barbie está mais presente no dia a dia da filha: além das roupas cor-de-rosa, ela também decorou a casa com a cor e também uma coleção de bonecas junto com sua pequena. O amor também está na pele, com uma tatuagem da Barbie.

A família, que mora em Santos (SP), conta ainda com Klaus, filho mais novo de Roberta, de 10 meses. Por pouco, seu nome não foi Ken. Mas a mãe mudou de ideia, já que seu amor pelo boneco nem esbarra na admiração pela Barbie.

