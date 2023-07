Irmãos morrem afogados em Maragogi e são encontrados abraçados

AE Agência Estado

Irmãos de 11 e 16 anos se afogam em Maragogi e são encontrados abraçados - (crédito: Divulgação / Samu)

Dois irmãos, de 11 e 16 anos, morreram na segunda-feira (17/7), depois de se afogarem em uma das praias de Maragogi, em Alagoas. Os jovens, identificados como Gabriel Nascimento e Gustavo Nascimento, eram moradores de São Paulo e haviam chegado à cidade alagoana no último domingo (16/7), para uma viagem a passeio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a dupla estava com o pai e um primo na praia de Peroba. Os quatro tentaram fazer uma travessia de 1,5 quilômetro para uma região de corais, próxima à divisa com Pernambuco, onde são formadas piscinas naturais quando a maré está baixa.

A família estava fazendo o percurso a pé, próximo a uma parede de pedras. Mas, no meio do caminho, eles foram surpreendidos pela elevação da maré, acabaram caindo no mar e foram arrastados pela correnteza. O pai das crianças conseguiu encontrar e resgatar o sobrinho, mas não localizou os dois filhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento aconteceu por volta das 10h e os dois meninos foram encontrados às 12h09, já sem vida. Eles estavam juntos a uma profundidade de 5 metros. De acordo com o G1 Alagoas, eles foram encontrados abraçados.

Os corpos de Gabriel e Gustavo foram encaminhados para o IML na tarde de segunda-feira e liberados para o sepultamento no município de Tomar do Geru, em Sergipe, cidade onde o pai dos dois irmãos nasceu.

Maragogi é uma cidade turística, localizada no litoral norte de Alagoas, a cerca de 130 quilômetros da capital Maceió. O município é um dos principais destinos do Estado nesta época do ano.

