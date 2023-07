Três homens são indiciados por estupro coletivo de menino de 17 anos

JA Jéssica Alves - Especial para o EM

Na quarta-feira (19), um dos jovens de 26 anos foi preso preventivamente, informou a Polícia Civil - (crédito: Reprodução/Facebook)

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou três homens, dois de 26 anos e um de 42, por estupro coletivo contra um adolescente de 17 anos, em Corinto, na região central do Estado. Na quarta-feira (19), um dos jovens de 26 anos foi preso preventivamente por coação no curso do inquérito, informou a corporação.

O caso aconteceu em maio de 2023. Em depoimento, a vítima relatou ter ido até a casa do suspeito que foi preso para conseguir uma pedra de crack. Ele consumiu a droga no local.

Em seguida, o jovem foi levado à força pelo homem e o outro suspeito, de 26 anos, até um campo afastado. Um deles usou um facão para ameaçar o adolescente.

"A dupla ainda fez contato com o homem de 42 anos, que se juntou aos outros investigados. Conforme relatado pela vítima, ele também portava uma peixeira na cintura", explicou a Polícia Civil.

Ainda segundo o jovem, o trio o obrigou a andar por uma trilha de formigas e a retirar bermuda e roupa íntima. Ele foi forçado a permanecer no local por cerca de 20 minutos, sofrendo picadas dos insetos.

O homem que foi preso estuprou a vítima, enquanto o homem de 42 anos a segurava, segundo as investigações.

Alguns dias após o crime, a mãe do adolescente notou manchas de sangue no banheiro da casa e questionou o filho, que contou sobre o estupro. A mulher orientou o filho a buscar atendimento no pronto atendimento médico da cidade e relatar o caso à polícia.

Na época, os policiais civis localizaram os três suspeitos, que apresentaram versões contraditórias e negaram ter cometido o crime.