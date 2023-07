CS Cecília Sóter

Calendário - (crédito: Reprodução/Unsplash)

Um em cada cinco feminicídios registrados no Brasil acontece aos domingos É o que revela um levantamento feito pela revista Piauí com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), liberados nesta quinta-feira (20/7).

Segundo dados do anuário do fórum, o Brasil registrou 1.437 casos de feminicídio em 2022 — 90 a mais que no ano anterior. As mortes de mulheres de maneira geral também subiu, de 3.965 para 4.034 casos.

Em relação aos dias da semana em que os feminicídios em 2022 mais ocorreram, pode-se notar um padrão: 37% das ocorrências desse tipo de crime aconteceram aos finais de semana, sendo domingo o dia com maior registro (21,1% dos casos).



Em seguida, o sábado conta com 16,1% dos casos e segunda-feira com 15,3%. Para fechar a conta: na sexta-feira foram 12,5%; 12% na quarta; e 11,5% na terça e quinta-feira.