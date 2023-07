Polícia conclui inquérito sobre a morte do ator Jeff Machado

CS Cecília Sóter

O corpo do ator foi encontrado dentro de um baú que estava enterrado e concretado em um terreno de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Instagram @jeffmachadocosta)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) concluiu, neste domingo (23/7), o inquérito que investigava a morte de Jeff Machado. O corpo do ator foi encontrado dentro de um baú que estava enterrado e concretado em um terreno de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os dois principais suspeitos, Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga, foram indiciados por homicídio triplamente qualificado — por motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima.

Bruno irá responder, ainda, pelos crimes de ocultação de cadáver, estelionato, tentativa de estelionato, furto, invasão de dispositivo informático, maus-tratos a animais e falsa identidade. Jeander é acusado, também, de ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

De acordo com a investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o ator foi dopado, asfixiado e estrangulado com um fio de telefone, no dia 23 de janeiro. Em seguida, foi colocado dentro de um baú pertencente à própria vítima, enterrado e concretado em um terreno de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Ainda segundo a investigação, o imóvel foi alugado por Bruno no mês anterior, já com a intenção de usar o local para esconder o corpo. Ele se passava por produtor da emissora Globo, prometendo a Jeff Machado um papel em uma novela.

O ator chegou a fazer diversos depósitos para Bruno, que somaram R$ 25 mil. Ao perceber que não ia conseguir manter a farsa, Bruno resolveu matar Jeff.

Após matá-lo, Bruno tentou vender o carro do ator e gastou cerca de R$ 7 mil em compras com os cartões da vítima.

Jeander foi apontado na investigação como o responsável pelo transporte do corpo de Jeff até o local e de abrir o buraco onde o corpo foi concretado.