Mega-Sena 2620: Prêmio de R$ 116 milhões sai para quatro apostas

Outras 404 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 23.042,04 cada - (crédito: Reprodução Agencia Brasil)

Quatro apostas vão dividir o prêmio de R$ 116 milhões da Mega-Sena 2620, sorteada na noite deste sábado (12/8). As quatro apostas simples acertaram os seis números e cada uma vai levar a bolada de R$ 29.058.128,28. Duas delas, inclusive, foram feitas em uma mesma lotérica, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Já as outras ganhadoras são de Fortaleza e Uberaba, em Minas Gerais.



Além dessas, outras 404 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 23.042,04 cada. Mias detalhes sobre as apostas vencedoras podem ser conferidos no site da Caixa.

Os números sorteados foram: 04-06-13-21-26-28.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (16/8). O prêmio acumulado é de R$ 3,5 milhões.