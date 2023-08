Cearense que perdeu três filhos para o câncer morre no Dia dos Pais

CB Correio Braziliense

Régis Feitosa e os filhos tinham a síndrome de Li-Fraumeni, condição hereditária que aumenta as chances de desenvolvimento de tumores - (crédito: Reprodução redes sociais)

Neste domingo (13/8), morreu o economista cearense Régis Feitosa Mota, que estava internado desde 31 de julho no hospital Unimed, em Fortaleza. Régis perdeu os três filhos para o câncer e teve três diagnósticos da doença entre 2016 e 2023. O último foi informado em janeiro deste ano. A informação foi confirmada por parentes nas rede sociais.

Régis estava no hospital para realizar exames e aguardar o transplante de medula óssea. O economista estava em tratamento contra a leucemia linfoide crônica (LLC) e contra o linfoma não Hodgkin. Régis foi diagnosticado com um terceiro câncer, no início deste ano: um mieloma múltiplo, doença que afeta o plasma sanguíneo e atinge o rosto.

"Nosso guerreiro foi ao encontro dos filhos exatamente no dia dos pais. Que Deus o tenha, meu irmão! Te amamos muito!", publicou Rogério Feitosa Mota, irmão do corretor de imóveis.

Régis Feitosa e os filhos tinham a síndrome de Li-Fraumeni, condição hereditária que aumenta as chances de desenvolvimento de tumores (foto: Reprodução redes sociais)

O corretor ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar momentos com os filhos e a rotina de tratamento contra o câncer. Ao todo, ele e os filhos receberam 12 diagnósticos para a doença.

Nos últimos quatro anos, Régis viu Beatriz, Pedro e Anna Carolina, seus três filhos, perderem a vida também em virtude do câncer, coincidência que não era ao acaso. Os quatro eram portadores da síndrome rara hereditária Li-Fraumeni (LFS), causada por uma mutação genética que aumenta a probabilidade em até 90% nas chances dos portadores desenvolverem câncer.