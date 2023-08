Enterro de menina de 5 anos morta no Rio de Janeiro será nesta segunda

RG Rafaela Gonçalves

Eloáh levou um tiro durante confronto na comunidade do Dendê, na Ilha do Governador - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )

O corpo de Eloáh Passos, de 5 anos, vai ser enterrado nesta segunda-feira (14/8), às 11h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. A família da criança, atingida por uma bala perdida na manhã de sábado (12), só conseguiu a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) na tarde deste domingo, devido ao horário da liberação e os cartórios fechados, o sepultamento foi marcado para amanhã.

A menina foi atingida no peito enquanto brincava dentro de casa. No momento, policiais militares tentavam dispersar uma manifestação de moradores contra a morte de Wendel Eduardo, de 17 anos, em uma ação da PM na comunidade do Dendê.

No Dia dos Pais, familiares relataram que o pai de Eloáh, Gilgres Santos, está desolado, à base de remédios e não teve condições de reconhecer o corpo da filha. Moradores acusam a polícia pelas duas mortes, já a corporação alega que o jovem atirou contra agentes e informou que "não havia operação policial no interior da comunidade" no momento em que Eloáh foi baleada, sem dar uma justificativa sobre como a menina morreu.

A Secretaria Estadual da Polícia Militar do Rio de Janeiro afastou o tenente-coronel Fábio Batista Cardoso, comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) da Ilha do Governador. Segundo a PM, foi instaurado procedimento apuratório “para averiguar a conjuntura das ações e a corregedoria da corporação acompanha os trâmites do caso. As imagens das câmeras corporais dos policiais serão disponibilizadas para auxiliar nas investigações”.