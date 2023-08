Pai, mãe e filha morrem em batida de carro contra árvore em Minas

Renato Manfrim - Especial para o EM

Pai, mãe e filha morrem com batida de carro contra árvore em rodovia de MG - (crédito: Corpo de Bombeiros de Guaxupé/Redes Sociais)

Na noite desta quarta-feira (16/8) morreu a terceira vítima — um homem de 62 anos — de um grave acidente de carro que aconteceu na MG-446, entre Muzambinho e Nova Resende, região Sul do estado. A tragédia envolveu o idoso, a sua esposa de 54 anos, e a filha deles, de 31 anos, na tarde de ontem.



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Guaxupé, as duas mulheres morreram no local do acidente. Já o homem, na Santa Casa de Guaxupé.



A família viajava em Fiat Palio, quando, ainda conforme o CB de Guaxupé, aparentemente, o motorista perdeu o controle da direção do carro em uma curva, saiu da pista e bateu contra uma árvore.



A família morava em residência localizada em bairro rural de Muzambinho, denominado Morro Preto.



Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente e, desta forma, o mesmo deverá ser investigado.



Luiz Henrique Reis, Rosângela Maria Rodrigues e a filha do casal, Juliana Rodrigues Reis, foram sepultados às 10h desta quinta-feira (17/8) no Cemitério Municipal de Muzambinho.