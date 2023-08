Governo institui metas para traçar desenvolvimento sustentável

Raphael Pati*

Lula discursa na 62ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (17/8), um decreto que institui a Estratégia Nacional de Economia de Impacto e o Comitê de Economia de Impacto (Enimpacto). O objetivo da medida, segundo o governo, é estimular um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico por meio de soluções para problemas sociais e ambientais.

Dados levantados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indicam que, em todo o mundo, são estimados investimentos de impacto social acima de US$ 1,1 trilhão. Dessa forma, alinhado à pressão de investidores e políticas públicas voltadas para a chamada ‘economia de impacto’, o governo projeta crescimento dessas atividades no Brasil.

Segundo o decreto, o termo ‘economia de impacto’ corresponde ao “equilíbrio entre a busca de resultados financeiros e a promoção de soluções para problemas sociais e ambientais”. Ainda de acordo com o documento, esse equilíbrio é garantido por meio de empreendimentos com “impacto socioambiental positivo, que permitam a regeneração, a restauração e a renovação dos recursos naturais”.

Para o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Rodrigo Rollemberg, ex-governador do DF, a medida é essencial para o aperfeiçoamento dessas políticas no país. “A Enimpacto é uma importante sinalização do governo no sentido de organizar diversas políticas públicas que contribuem para uma economia mais verde e mais inclusiva”, destacou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro