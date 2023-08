Governador da Bahia pede "investigação firme" sobre morte de líder quilombola

Raphael Pati*

Jerônimo Rodrigues (PT-BA) determinou que as polícias Militar e Civil se dirigissem de imediato ao local do assassinato para conduzir a investigação. - (crédito: Mateus/SECOMGOVBA)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse na manhã desta sexta-feira (18/8), por meio de uma rede social, que recebeu com “pesar e indignação” a morte brutal da líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, Maria Bernadete Pacífico. O chefe do executivo estadual reforçou o compromisso nas investigações sobre o caso.

“Não permitiremos que defensores de direitos humanos sejam vítimas de violência em nosso estado”, disse Jerônimo Rodrigues, que determinou mais cedo que as polícias Militar e Civil se dirigissem de prontidão ao local do assassinato para conduzir a investigação.

Além disso, o governador disse à imprensa que os policiais estão montando um “cerco” aos grupos de extermínio na Bahia. No último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano, as quatro cidades mais violentas do país são municípios baianos - uma delas é Simões Filho, local onde ocorreu o assassinato de Bernadete.

“Eu tenho que dizer a vocês que a polícia tem que ser firme na sua função. A nossa polícia não vai sair da rua. Nós vamos continuar firmes ao lado do presidente Lula, fazendo a Política Nacional de Segurança Pública, e ao lado dos prefeitos, da comunidade, garantindo a segurança do povo da Bahia”, disse o governador.

Recebi com pesar e indignação a notícia do falecimento de Mãe Bernadete, uma amiga e grande liderança quilombola da Bahia. Determinei que as Polícias Militar e Civil desloquem-se de imediato ao local e que sejam firmes na investigação. pic.twitter.com/L1sav8co0o — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 18, 2023

Jerônimo também disse que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que ele prestou solidariedade e disponibilizou todo o apoio do governo federal.

Falei com o Lula, pela manhã, ao telefone, e reafirmei o nosso compromisso com as investigações e apoio aos familiares de Mãe Bernadete. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 18, 2023

*Estagiário sob a supervisão de Thays Martins