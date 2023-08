Namorado suspeito de matar médica em SP é preso

Correio Braziliense

O corpo da jovem foi periciado e o caso é investigado - A médica Thallita da Cruz Fernande - (crédito: Reprodução/Facebook/Thallita Fernandes)

O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (19/8) Davi Izaque Martins Silva, de 26 anos, o principal suspeito de matar a médica Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos com 30 facadas e colocar o corpo em uma mala em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A prisão ocorreu após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária do suspeito, aceitando a solicitação da Polícia Civil e do Ministério Público.

Thallita foi encontrada morta dentro de uma mala em São José do Rio Preto (SP), na sexta-feira (18/8). O crime foi descoberto quando a mãe de Thallita notou o desaparecimento da filha, pediu para que uma amiga da jovem fosse até o local onde ela morava. Quando chegou no apartamento, a mulher se deparou com a casa fechada e acionou a polícia.

Os policiais encontraram Thallita nua e dentro de uma mala na lavanderia da casa dela. A Polícia Civil investiga o caso e o principal suspeito do crime, até o momento, é o namorado da jovem. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram que o rapaz entrou no apartamento da médica na noite de quinta-feira (17/8) e deixou o apartamento duas horas antes da amiga da jovem chegar ao apartamento, em um carro de aplicativo.

Vizinhos relataram ter ouvido uma briga entre o casal na noite anterior, mas que o barulho teria acabado em pouco tempo. Amigos da médica afirmam à polícia que o casal estava junto há três anos e que era comum o rapaz dormir alguns dias no apartamento da médica.