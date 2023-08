Policial vai ganhar R$ 5 mil por cada fuzil apreendido no Rio

Francisco Artur

Serão R$ 5 mil por cada fuzil ilegal apreendido por policiais do Rio de Janeiro - (crédito: Luiz Wolff)

Policiais civis e militares que atuam no Rio de Janeiro serão contemplados com R$ 5 mil para cada fuzil ilegal apreendido. O bônus, publicado no Diário Oficial do estado, nesta segunda-feira (21/8), valerá para as apreensões feitas em serviço ou nos períodos de folga dos agentes de segurança.

Segundo o decreto, o pagamento será feito a cada semestre e ocorrerá de forma coletiva, caso a apreensão do fuzil conte com a participação de mais de um policial. Ou seja, se a operação de resgate de um fuzil contar com mais de um agente, o valor da premiação será dividido entre os participantes da ação.

Esse bônus será acrescido ao pagamento dos policiais. O valor também será pago para os agentes que apreenderem adolescentes em conflito com a lei e que estiverem com a arma no momento da prisão. Não haverá a premiação de R$ 5 mil para policiais que estão afastados por motivos disciplinares.



"Essa é mais uma ação estratégica para atender o plano de redução da letalidade policial por parte do Estado do Rio de Janeiro. Apenas neste semestre, as forças de segurança alcançaram a incrível marca de 366 fuzis apreendidos", afirmou o governador Cláudio Castro.