Ônibus com torcedores do Corinthians estava irregular, diz ANTT

Correio Braziliense

Acidente com torcedores do Corinthians deixou sete pessoas mortas - (crédito: Reprodução/X/@aIfinetada)

O ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians e tombou na BR-381, em Belo Horizonte, neste domingo (20/8), estava em situação irregular. Segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), o veículo não possui registro e nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. O ônibus colidiu com um talude e tombou no retorno da partida entre o time paulista e o Cruzeiro. Sete pessoas morreram e ao menos 35 ficaram feridas.

A ANTT afirmou, em nota, que vai fornecer todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. A Arteris, empresa que administra a rodovia onde ocorreu o acidente disse que acompanha o caso e mais de 20 colaboradores atuaram no local. A empresa também se solidarizou com as vítimas e os familiares.

O ônibus foi contratado por uma filial da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba. Torcedores do Corinthians informaram ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que o motorista gritou que o veículo estava sem freios.

O Corinthians se solidarizou com os familiares das vítimas que morreram no acidente (foto: Reprodução/X/@ViaComercial)

O Corinthians divulgou nota de pesar pela morte dos oito torcedores. "O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos", disse o clube.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas e cobrou a apuração das causas do acidente. "Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas", disse.