"Só corri", afirma gerente da loja que pitbull invadiu em Minas

O cão invadiu um loja de roupas, na manhã de sábado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Viralizou nas redes sociais, na última segunda-feira (21/8), um vídeo com compilados de imagens da câmera de segurança que mostram um pitbull invadindo uma loja e assustando atendentes e clientes que temiam um ataque. O caso ocorreu em Caratinga, cidade do interior de Minas Gerais, no sábado (19/8).

No Twitter, alguns internautas alegaram que o cachorro só queria brincar. Entretanto, teve também quem acreditou que o pitbull queria atacar o outro cão da raça pug que estava no colo da tutora, pois no vídeo mostra uma uma mulher com seu pet nos braços entrando no estabelecimento correndo e, logo em seguida, o pitbull.

A gerente do estabelecimento, Natália Ferrari, acredita que realmente o pitbull almejava atacar o outro cachorro, como afirmou para o Correio. Ela também relata que não imaginava tamanha repercussão ao publicar as imagens. "Todo mundo que viu o vídeo falou que só conseguiu rir, mas imagina o desespero", afirmou. "Eu só corri", completou.

