"Alivia o coração", diz Celina, sobre retirada do FCDF do arcabouço

Celina comentou que a previsão é da retirada do Fundo Constitucional do teto de gastos. - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press )

Arthur de Souza

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse que a notícia sobre a retirada do Fundo Constitucional do texto do arcabouço fiscal “alivia o coração”. Ela conversou com a imprensa após a reunião de líderes, que ocorreu nesta terça-feira (22/8), na residência oficial da Câmara dos Deputados.

“É uma notícia que realmente alivia o coração, não só do governo, mas de toda a população que vive aqui no Distrito Federal”, afirmou. “Não foi fácil essa discussão, teve resistência de vários lados, mas o Fundo Constitucional, perto do arcabouço, não significa nada”, ressaltou a vice-governadora.

Celina comentou que o colégio de líderes conseguiu chegar a um acordo e a previsão é da retirada do Fundo Constitucional, junto com o Fundeb, do teto de gastos. “Ficou bem encaminhado. Acredito que nós vamos ter tranquilidade hoje na votação”, avaliou.

A vice-governadora agradeceu a sensibilidade do líder do governo, José Guimarães (PT-CE), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do relator do projeto, Cláudio Cajado (PP-BA), mas disse que ainda há trabalho. “Vamos acompanhar. Até o momento de o texto ser votado, precisa da nossa vigilância também no plenário (da Câmara)”, alertou Celina Leão.

Cajado confirmou a retirada e disse que vai apresentar o relatório o quanto antes, para que o texto seja votado ainda nesta terça-feira. “O colégio de líderes decidiu e vou fazer o relatório para apresentar, ainda no dia de hoje, para seguir a votação no plenário da Câmara dos Deputados”, comentou. “Esses dois fundos (Fundeb e FCDF) foram consensualizados por todos os líderes e não houve discrepância. Portanto, vou encaminhar o meu relatório pela manutenção do Fundeb e do FCDF fora do conjunto das despesas”, concluiu o parlamentar.