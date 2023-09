Brasileiro entra para a lista dos procurados da Interpol

Cartaz sobre a fuga de Danilo. A polícia ressalta que a aparência dele mudou - (crédito: AFP) Correio Braziliense

O brasileiro Danilo Souza Cavalcante, que há 12 dias fugiu de uma prisão de segurança máxima no condado de Chester, no estado da Pensilvânia (EUA), entrou, ontem, na lista de procurados da Interpol. O maranhense de 34 anos foi condenado, em agosto, pelo assassinato da namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021.

Danilo é o nono brasileiro a entrar na lista vermelha, uma ferramenta de cooperação policial internacional que ajuda a localizar pessoas procuradas para extradição. Em recentes imagens flagradas por câmeras de segurança, ele já não usava a barba escura e o bigode da foto do cartaz de "Procurado" que vem sendo espalhado na região de onde fugiu. O brasileiro é descrito como um homem de 1m50, 54 quilos, cabelos pretos, olhos castanhos e muito perigoso. Os alertas chamam a atenção, também, para a possibilidade de ele estar armado e que pode resistir às abordagens.

A polícia do condado de Chester, de cuja prisão Danilo escapou de forma cinematográfica — escorando-se entre duas paredes de um corredor estreito, que levava a uma laje com conexão com o lado externo da penitenciária —, foi reforçada por agentes da polícia do estado e até do FBI. Mas o fato de, passados 12 dias, as forças de segurança não terem qualquer ideia de onde o homicida pode estar, vem constrangendo as autoridades.

Auxílio na fuga

Há quem acredite que por ser ele um homem de baixa estatura, isso facilitou a movimentação na mata que envolve o condado. Porém, os agentes também trabalham com a tese de que Danilo recebeu, ou vem recebendo, ajuda para fugir — uma vez que um vasto perímetro cujo ponto central é a penitenciária, segundo as forças de segurança, está totalmente rastreado.

"Ele está bem barbeado e usava um moletom com capuz amarelo ou verde, um boné de beisebol preto, calças verdes de prisioneiro e sapatos brancos", informou um comunicado da polícia estadual da Pensilvânia.

As autoridades divulgaram quatro fotos de Danilo com a nova aparência, todas aparentemente tiradas por uma câmera montada em uma porta, enquanto ele estava em pé no alpendre de uma casa. Chamou a atenção das forças de segurança que o brasileiro não aparentava estar assustado — em uma das imagens ele está sorrindo.

Segundo a polícia, Danilo teria usado, ainda, uma van Ford Transit branca, ano 2020, aparentemente roubada em West Chester — mas entre os agentes há quem acredite que o veículo pode ter sido deixado para que se locomovesse, depois abandonado por falta de combustível. A preocupação dos policiais é que o brasileiro chegue aos subúrbios da Filadélfia, o que pioraria a situação das buscas. Locais movimentados e com grande concentração de pessoas facilitaria que ele passasse despercebido pelos investigadores.

Os agentes também trabalham com a possibilidade de que a irmã de Danilo, que estava no país ilegalmente e se encontra detida, tenha colaborado com a fuga.