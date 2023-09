O que era pra ser uma confraternização entre sobrinho e tio terminou em tragédia, em Porteirinha, no norte de Minas. Fábio Fernandes Martins, de 26 anos, foi morto a pauladas, por três tios, que fugiram do local, mas foram presos pela Polícia Militar.

O crime ocorreu na madrugada desse domingo (24/9). Fábio e um dos tios estavam bebendo, na casa do sobrinho. Em determinado instante, começaram a discutir. Foi quando Fábio investiu contra o tio, que gritou por socorro.

Outros dois tios, que moram próximos - a família tem várias casas num mesmo terreno -, correram até a casa, pegaram um pedaço de pau e começaram a bater no sobrinho.

Após levantarem o irmão, que estava no chão, os três fugiram do local. Vizinhos chamaram a Polícia Militar, que encontraram o corpo com lesões na cabeça.

Dois dos tios foram encontrados pelos policiais militares, que os prenderam. Eles confessaram o homicídio e apontaram onde estava a arma usada no crime. Foi recuperada num matagal.

Dois dos três tios foram indiciados pelo crime. O terceiro, que teria sido atacado pelo sobrinho, foi inocentado. O corpo foi encaminhado para o IML de Montes Claros.