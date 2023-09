Vídeo: Ex-jogador Lugano é furtado antes da final da Copa do Brasil

O ex-jogador uruguaio Diego Lugano, 42 anos, foi surpreendido ao ser furtado do lado de fora do estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A situação ocorreu no domingo (24/9), antes da partida da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo.

Os torcedores que estavam fora do estádio, registraram o momento em que um homem se aproveita da aglomeração em torno de Lugano para furtar o celular do ex-jogador.

Quando nota que foi furtado, o ídolo do São Paulo corre atrás do ladrão e consegue detê-lo com a ajuda de alguns torcedores presentes. Momentos depois, policiais militares chegam e levam o homem para dentro do estádio. As imagens viralizaram nas redes sociais e o caso foi registrado como furto no 33º DF (Pirituba).

Veja o vídeo

Lugano tem celular furtado por homem com camisa do São Paulo. Quantos ladrões existem por m² nesse país? pic.twitter.com/uxaLnwkPmu — Tuca (Arthur) (@tucabr54) September 25, 2023

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

