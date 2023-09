Criança pisa em tampa de ferro e sofre queimaduras de 3º grau nos pés

Acidente aconteceu quando a criança estava indo ao campo de futebol da unidade de ensino - (crédito: Redes Sociais / Reprodução) Clara Mariz- EM Clara Mariz- EM

Uma criança de 3 anos queimou os pés ao pisar em uma tampa de ferro que estava superaquecida devido à alta temperatura, em uma escola em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso aconteceu na última sexta-feira (22/9), no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei).



O acidente aconteceu quando a criança estava indo ao campo de futebol da unidade de ensino. A professora e a assistente que cuidavam dos alunos retiraram a criança de cima da tampa e começaram os primeiros cuidados necessários.



A direção da escola entrou em contato com a família e levou a vítima até a unidade de saúde. Ela está internada no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) e teve queimaduras de terceiro grau nos dois pés.



Por meio de nota, a Secretaria Municipal de governo informou que um procedimento administrativo para apurar os fatos foi instaurado. O órgão ainda determinou que todas as unidades de educação redobrem a atenção com qualquer material condutor de calor como grades, tampas, vidros e couros.



A secretária de governo e vice-prefeita, Janete Aparecida, lamentou o acidente. "Peço desculpas à família da criança pelo acidente ocorrido e me coloco à disposição para o que for necessário, e deixo claro que providências serão tomadas para evitar que acidente como esse volte a acontecer", destacou.



Onda de calor

Minas Gerais e diversos outros estados brasileiros estão sob alerta devido a uma onda de calor extremo. O fenômeno acontece desde a última semana e é explicado pela amplificação de uma grande e forte massa de ar seco e quente que cobre a Região Central do país. As altas temperaturas deverão diminuir a partir desta quarta-feira (27/9).



Maria Clara Sassaki, meteorologista e porta-voz do ClimaTempo, explicou que a diminuição da temperatura vai se dar pela passagem de uma frente fria pela região Sudeste. Em Minas Gerais, a frente fria deverá causar chuvas isoladas no interior do estado e diminuir as temperaturas máximas.



Apesar disso, a trégua deverá durar pouco tempo. De acordo com a porta-voz do ClimaTempo, historicamente, outubro é o mais quente do ano na região Sudeste. Tal fator poderá trazer novas ondas de calor com a consequente elevação das temperaturas máximas.



"Infelizmente, com relação às temperaturas, a gente tem a expectativa de novas ondas de calor, principalmente em outubro. Então, novas ondas de calor são esperadas para o próximo mês, justamente, porque ainda temos a atuação do fenômeno El Niño, que vai até o final do verão", destacou.