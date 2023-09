Diego Alemão foi preso na madrugada desta terça-feira (26/9) por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) atendeu um chamado em que um homem, Diego, estava "alterado" e ameaçando atirar em pessoas nas ruas do Leblon. Diego Bissolotti Gasques, o Alemão, tem 42 anos e foi o vencedor da edição de 2007 do Big Brother Brasil.

Segundo a PMERJ, equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas para averiguar "um homem aparentemente alterado" que caminhava pelas ruas do bairros turísticos do Leblon e Ipanema. Esse rapaz era Diego Alemão.

No meio da rua, segundo o chamado à polícia, ele dizi, no meio que “iria efetuar disparos” e que “estava apontando a arma para todos na região”.

Como foi a prisão



Diego Alemão foi capturado pela PM enquanto estava em um táxi, que seguia em direção ao bairro da Barra da Tijuca, também no Rio. Um cerco foi montado pela polícia para pegá-lo. "As equipes conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira e, durante revista, localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidos sob o banco de trás”, disse a polícia, em nota enviada ao Correio.

O ex-BBB ainda não se pronunciou sobre o caso. A reportagem tenta contatar sua defesa e aguarda respostas.

Antecedentes criminais

Essa não foi a primeira vez que Diego Alemão foi preso pela polícia. Em 2020, o ex-BBB se envolveu em uma briga de trânsito em Curitiba e foi levado à cadeia. Na confusão, a policiais contataram que ele tinha dirigido sob efeitos de álcool, além de ter ameaçado e agredido outro rapaz envolvido no acidente e ter desacatado os agentes presentes na ocorrência.

À época, Diego Alemão foi solto após pagar uma fiança de R$ 7 mil.