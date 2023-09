Garoto de programa mata cliente e tenta usar reconhecimento facial da vítima

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), prendeu nesta segunda-feira (25/9) um garoto de programa, de 22 anos, pelo assassinato e roubo de um cliente. O caso ocorreu no Setor Oeste, em Goiânia. De acordo com a polícia, a vítima era arquiteto e professor universitário, de 64 anos.

O crime foi descoberto quando o setor de segurança da instituição bancária do professor identificou pelo reconhecimento facial a cabeça do cliente sendo erguida por outra pessoa após tentativas de transferências bancárias, e logo acionou a polícia. Assim que recebeu o chamado, os policiais chegaram ao local onde o arquiteto morava e o encontraram no banheiro em uma cena forjada de suicídio.

Inicialmente quando foi abordado na calçada do prédio da vítima, o suspeito mentiu sobre a identidade, o que deixou os policiais suspeitos, mas logo confessou o assassinato. Ainda contou que após o crime foi fazer compras com os cartões roubados, e voltou ao apartamento para simular um encontro e reportar a polícia sobre o suicídio, o que não aconteceu, pois foi interceptado.

Diversos outros crimes de furtos e estelionatos foram descobertos no nome do suspeito.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes