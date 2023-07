Polícia Militar prende homem acusado de praticar estelionato no Guará

Fachada da 1? DP - (crédito: Arquivo Geral/Pol?cia Civil do Distrito Federal)

Um homem de 33 anos, foi preso ontem (18/7), na QE 28, no Guará II, por ter cometido o crime de estelionato. O acusado foi preso pelo 4° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 10h da manhã, após tentar aplicar um golpe, se passando por corretor de imóveis, tentado alugar um imóvel para uma de suas vítimas, na QE 28 do Guará II, Conjunto G.

De acordo com informações da PMDF, o homem foi até a imobiliária e disse que algumas pessoas interessadas em alugar um imóvel e, portanto, precisava das chaves da residência para mostrar aos interessados. Ele afirmou ainda que, depois de duas horas, devolveria as chaves à imobiliária.

Antes, o homem já havia feito um anúncio de aluguel da casa, na plataforma de vendas online OLX e também já teria marcado com mais duas famílias um encontro, a fim de mostrar o imóvel. De acordo com uma das vítimas do homem, ele havia pedido um valor R$ 1.400 como uma forma de "caução" do imóvel, para que a locação fosse previamente garantida.

Em depoimento à polícia, o estelionatário disse que teria recebido R$ 350 de uma das vítimas abordadas por ele na OLX, para mostrar a casa. As vítimas, duas mulheres, de 23 e 36 anos e o homem foram conduzidos para 1ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na Asa Sul, onde a ocorrência foi feita e o homem foi preso em flagrante.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

