Em celebração ao Dia Nacional da Doação dos Órgãos, comemorado ontem, o Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (28/9) um balanço sobre transplantes no país este ano. Segundo os dados da pasta, o Brasil registrou mais de 1,9 mil doadores de órgãos de janeiro a junho de 2023, número recorde quando comparado ao mesmo período dos últimos 10 anos.

“Batemos um recorde não só no credenciamento de serviços, mas de doadores no primeiro semestre de 2023. Foram quase 2 mil doadores efetivos de órgãos entre janeiro e junho, o maior número já registrado em 10 anos. Todas as ações do Ministério da Saúde têm uma importância crucial para o trabalho nos transplantes”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), esse número representa um aumento de 16% no número absoluto de transplante de órgãos quando comparado a 2022.

Campanha

“Doe uma segunda chance, doe órgãos” é o mote da campanha de conscientização promovida pela pasta da Saúde nas redes sociais. A ação ocorre desde o início de setembro e tem por objetivo trazer reflexões sobre a importância da doação e incentivar o envolvimento da população na doação de órgãos.

A ministra da Saúde frisou, no evento de hoje, a importância do gesto. “É um dia muito especial porque é um dia de reafirmação de uma luta de tantas famílias, de tantas pessoas no Brasil que precisam de um órgão. É um dia especial para o Ministério da Saúde, para todos os gestores. É um momento muito especial pelo que a política de transplante, pelo que o sistema de transplante expressa do nosso Sistema Único de Saúde.”

Mais que o dobro

Nísia reafirmou o compromisso de fortalecer o SUS e de ter uma reconstrução com inovações. “O Ministério da Saúde este ano mais do que dobrou a autorização de novos serviços de transplantes, que passaram de 31 em 2022 para 64 em 2023. Isso não é só um número, significa a possibilidade de termos em todas as regiões do Brasil um atendimento no tempo certo e o tempo é essencial para o transplante de órgãos”.

O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, por sua vez, reforçou que, do ponto de vista público, o Brasil é o maior país transplantador do mundo. Este ano já foram realizados 5.914 transplantes.

“Esses dados desse semestre deste ano mostram que, apesar de todas as dificuldades, é possível crescer o número de transplantes no Brasil. Comparando com 2022 nós tivemos um aumento no número de transplantes, nos mesmos meses, de 9,5%, com volumes importantes, e já com esses 5.914 transplantes realizados em 2023. As redes do SUS, com suas milhares de unidades básicas, de especialidade e hospitalares, têm dado a sua contribuição também nessa campanha permanente.”

*Estagiária Isabel Dourado sob a supervisão de Andreia Castro