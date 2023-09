O que se sabe sobre a dentista encontrada carbonizada em SP

Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta, dentro de casa, carbonizada na quarta-feira (27/9) na região de Distrito Industrial, em Araras (SP). As primeiras informações indicam que ela tinha também agressões severas no rosto.

A vítima foi identificada como Bruna Angleri, que era dentista e coordenadora de pós-graduação de uma faculdade em Araras.

Ao Uol, o delegado, Tabajara Zuliani dos Santos, que cuida do caso, afirmou que acredita que Bruna já estava morta quando o corpo foi carbonizado. "O laudo ainda não está pronto, depende dos exames toxicológicos, detalhes que podem demorar alguns dias", explicou. Para ele, este foi um crime "violento e atípico". A vítima deixa um filho.

O principal suspeito de ter cometido o crime era o ex-namorado dela, que não teve nome revelado pela polícia. De acordo com o advogado do ex-namorado da vítima, em entrevista ao Uol, o casal havia se separado há pouco mais de um mês após sete meses de relacionamento. Segundo Wagner Moraes, o cliente prestou depoimento, colaborou com tudo e deixou o celular para ser periciado.

Em nota encaminhada ao Correio, a Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que os políciais militares foram acionados para atender a ocorrência de encontro de cadáver e que a residência havia sido atingida por um incêndio, controlado pelo Corpo de Bombeiros.

"Foram requisitados exames ao IC e exame necroscópico ao IML. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Araras", frisou a secretaria.

