Imagens captadas por uma câmera de segurança próxima ao quiosque em que estavam os três médicos assassinados mostram que o ataque durou cerca de 20 segundos. Três homens armados saltam de um carro branco e disparam cerca de 20 vezes. Depois, eles parecem checar o estado das vítimas antes de voltarem para o carro e fugirem da cena do crime.



No vídeo, é possível ver que o ataque foi direcionado apenas aos médicos. Além do grupo, outros dois homens estavam no quiosque no momento da execução, mas fugiram assim que perceberam a aproximação dos criminosos.

Veja o vídeo (atenção, imagens fortes):

Um dos mortos é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP), o especialista em reconstrução óssea Diego Ralf Bomfim. Os também médicos ortopedistas Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida morreram no ataque. Um quarto médico também foi atingido com três tiros, mas sobreviveu e está internado.



Entenda o caso

Três médicos ortopedistas foram mortos a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5/10). Entre as vítimas está o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP), o especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Diego Ralf Bomfim. Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida também foram vítimas do ataque.

Os médicos eram de São Paulo e estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso de ortopedia. A Polícia Civil do estado suspeita da possibilidade de execução, pois nenhum pertence deles foram levados e os criminosos só chegaram disparando tiros no local em que os ortopedistas estavam.