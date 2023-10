Três médicos são mortos a tiros em quiosque da Barra da Tijuca

Três médicos ortopedistas foram mortos a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5/10). Entre as vítimas está o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP), o especialista em reconstrução óssea, Diego Ralf Bomfim. Além dele, os médicos Daniel Sonnewend Proença, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida também foram atingidos com os disparos.

Um quarto médico foi atingido com três tiros, mas sobreviveu e está em internado. Ao todo, foram disparados cerca de 20 tiros contra os médicos. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), "a perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas".

"Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", diz a nota enviada ao Correio.

Os médicos eram todos de São Paulo e estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso de ortopedia. A Polícia Civil do estado suspeita da possibilidade de execução, pois nenhum pertence deles foram levados e os criminosos só chegaram disparando tiros no local em que os ortopedistas estavam.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que um dos homens armados voltam rapidamente ao quiosque antes de fugir para se certificar de que todos foram atingidos.

Veja o momento:

USP se manifesta



A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) comentou o assassinato. "O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos", diz a nota.

"Repúdio e pesar"

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) publicou uma nota manifestando repúdio e pesar pela morte dos três médicos ortopedistas. "Os médicos visitavam a cidade para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. A SBOT ressalta a sua preocupação diante de mais um caso de violência no país", diz a entidade.