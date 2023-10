Psol e aliados de Sâmia Bonfim se manifestam após morte de médicos no RJ

O partido Psol e políticos aliados da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) se manifestaram, na manhã desta quinta-feira (5/10), lamentando o assassinato a tiros de três médicos paulistas em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também cobrando que haja uma investigação rigorosa do caso. Entre os ortopedistas assassinados, está Diego Ralf Bomfim, 35 anos, irmão de Sâmia.

"Exigimos às autoridades competentes que investiguem este crime de forma rigorosa e eficiente, para que os responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a lei", disse o Psol, em nota. O partido também expressou solidariedade e apoio à deputada Sâmia e aos familiares dos outros dois médicos assassinados no Rio. "O Psol também reforça seu compromisso com a luta por um Brasil mais seguro, justo e igualitário, onde vidas não sejam perdidas para a violência desenfreada," acrescenta.

"Noite de horror"

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, definiu os assassinatos dos médicos como um "crime brutal" e cobrou a identificação e punição dos responsáveis. "O Rio de Janeiro viveu mais uma noite de horror provocado pela violência. Os responsáveis por esse crime brutal têm que ser identificados e punidos", disse.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, prestou solidariedade à deputada Sâmia e aos familiares dos médicos. "A barbárie da violência redobra a dor da perda. Sâmia tem sido uma parlamentar valente, corajosa, que dá orgulho às mulheres do país como representante parlamentar. Que Deus console a você, seus familiares e às demais famílias enlutadas neste momento de tanta dor", escreveu a ministra, nas redes sociais.

Um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Rogério Correia (PT-MG) lamentou o assassinato, também prestou solidariedade à deputada Sâmia Bonfim e afirmou que "este crime tem claros sinais de execução ao estilo miliciano". "Que seja esclarecido. Chocante", postou o parlamentar mineiro.

A bancada de deputados do PSDB da Câmara também se manifestou sobre o assassinato dos médicos no Rio, e expressou sua "solidariedade aos parlamentares Sâmia Bonfim e Glauber Braga e aos familiares das vítimas da execução ocorrida nesta madrugada no Rio de Janeiro". E pediu que as investigações sejam "céleres e que os responsáveis por esse crime que chocou o país, sejam punidos".

Entenda o caso

Três médicos ortopedistas foram mortos a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5/10). Um outro médico também foi atingido com três tiros, mas sobreviveu e está em internado. Ao todo, foram disparados ao menos 20 tiros contra os médicos Daniel Sonnewend Proença, Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que "a perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas". A autoria e motivação dos crimes ainda não são conhecidas e estão sendo investigadas.

Em vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver que um dos homens armados voltam rapidamente ao quiosque antes de fugir para se certificar de que todos foram atingidos. A Polícia Civil do estado suspeita da possibilidade de execução, pois os criminosos já chegaram ao local atirando e nenhum pertence das vítimas foi levado.