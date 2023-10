A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) se pronunciou, na manhã desta sexta-feira (6/10), pela primeira vez sobre a morte do irmão, Diego Bomfim. O médico ortopedista foi assassinado a tiros em um quiosque no Rio de Janeiro na madrugada da quinta-feira (5/10), junto a outros dois colegas de profissão.

Em um texto direcionado a Diego, Sâmia diz que o médico "sempre foi nosso maior orgulho" e que ele era "um homem íntegro, doce, gentil, alegre, brincalhão, inteligente, amigo".

"De você só tenho boas lembranças, da infância, adolescência, de quando moramos juntos, de quando cuidava do Hugo. Eu te amo pra sempre", escreveu a parlamentar.

Sâmia também ressalta que vai lutar para que o crime seja resolvido e os devidos responsáveis culpados. "Nossa família é muito forte e unida e vamos seguir juntos por você sempre. Também não vamos nos conformar, vamos lutar por justiça", pontuou.

Ela ainda disse que Diego sempre a incentivou a lutar pelo que é certo e vai honrar o desejo do irmão. "Você sempre incentivou que eu usasse minha voz e posição para brigar pelo certo e pelo justo. Essa briga eu daria tudo pra não precisar dar, mas será a maior de todas elas", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?mia Bomfim (@samiabomfim)

Entenda o caso

Três médicos ortopedistas foram mortos a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5/10). Entre as vítimas está o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP), o especialista em reconstrução óssea, Diego Ralf Bomfim. Além dele, os médicos Daniel Sonnewend Proença, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida também foram atingidos com os disparos.