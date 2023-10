O pai e a mãe de uma criança, de apenas um ano e seis meses, foram presos suspeitos de estuprar a própria filha em Posse, município situado no nordeste goiano. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), só foi possível descobrir a existência do ato criminoso porque um vizinho escutou o choro da criança compulsoriamente durante o dia.

O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia de Goiás. De acordo com as investigações, o vizinho acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a mãe relatou que a criança teria caído e se machucado. Com isso, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Posse, em Goiás.

A equipe do hospital, no entanto, constatou sangramento nas partes íntimas da criança, com uma grave dilaceração na região da vagina da bebê, acompanhada de um corrimento branco, semelhante ao de sêmen. Desconfiados da possibilidade de prática sexual criminosa, os médicos acionaram a delegacia da região.

Através das diligências investigadas, foi descoberto que a criança foi brutalmente estuprada pelo próprio pai, com a conivência da mãe. A genitora, inclusive, teria lavado roupas do casal e da filha para tentar esconder o crime. “O perito fez todos os exames necessários, e todos os objetos utilizados, como roupas, tinham sinal positivo para sangue da criança”, explicou o delegado Humberto Soares.

“A mãe da criança, ao perceber que a gente tinha descoberto tudo e tinha visto que ela havia limpado a cueca do genitor e tentado, de alguma forma, fazer com que as circunstâncias do fato não fossem descobertas pela polícia, começou a desacatar as autoridades”, concluiu chefe da delegacia.

Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Para o estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos, sendo aumentada no caso de lesão corporal grave, de 10 a 20 anos; no caso de morte, de 12 a 30 anos. A criança foi submetida a exames e transferida para outro hospital, em estado grave.