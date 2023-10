Veja a acomodação de Bruna Biancardi e filha de Neymar em maternidade

Filha de Neymar Jr com a influenciadora digital, Bruna Biancardi, a pequena Mavie veio ao mundo na madrugada desta sexta-feira (6), na luxuosa maternidade São Luiz Star, em São Paulo, que foi inaugurada em 2022, e fica localizada na Vila Olímpia. Chama a atenção os detalhes da acomodação onde a influencer está com a bebê e familiares.

As acomodações mais luxuosas, como a que estão Bruna, Mavie e a família, contam com um camarote anexo à sala de parto, chamado "life lounge". Nele, até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento. Os convidados podem ver a criança a partir de um vidro polarizado, que fica transparente quando o recém-nascido chega ao mundo. As informações são da revista Veja.

Além de toda a pompa e circunstância, uma câmera bate fotos automaticamente dos familiares e registra a reação deles no primeiro contato com o bebê. Os lençóis não ficam atrás no quesito luxo e qualidade. Todos possuem 400 fios. Além disso, nos banheiros são disponibilizados itens da grife Trousseau. No topo do edifício, há uma adega para 200 garrafas e chef francês.

A maternidade São Luiz Star possui 27 pavimentos e 173 leitos, dos quais 21 atendem gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A unidade de saúde tem capacidade para a realização de até mil partos por mês.





























Parto de Mavie

A pequena Mavie veio ao mundo na madrugada desta sexta-feira (6), às 00h21, através de uma cesárea. O procedimento transcorreu sem alterações e mãe e filha estão bem. Bruna Biancardi deu entrada na maternidade na noite de ontem, após sua bolsa ter estourado. No momento em que a influencer chegou ao hospital, Neymar ainda estava na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal.

O craque pegou seu jatinho para vir ao Brasil conhecer a filha e desembarcou em São Paulo no começo da tarde de hoje, por volta de 13h, após uma parada em uma ilha na Europa, já que a aeronave não tem capacidade para fazer o trajeto direto.