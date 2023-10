Irmão de Sâmia Bomfim tem corpo velado em Presidente Prudente, no interior de SP

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), irmã de Diego, chegou mais cedo ao local do velório para receber o corpo do irmão - (crédito: Reprodução/Instagram) Agência Estado Agência Estado E-mail

O corpo do médico ortopedista Diego Ralf de Souza Bonfim, de 35 anos, assassinado a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, começou a ser velado no início da tarde desta sexta-feira, 6, em Presidente Prudente, no oeste do Estado de São Paulo.

Com a presença de familiares, amigos e conhecidos, o velório estava sendo realizado na Casa de Velório Athia, no Jardim Bela Dária, região central da cidade. O sepultamento está previsto para às 8h20 deste sábado, 7, no Cemitério Municipal Campal, no Residencial Anita Thiezzi, em Prudente.

O médico se graduou em Medicina em 2015 na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em Presidente Prudente. Muitos ex-colegas de universidade foram ao velório para se despedir de Diego. Na cidade, residem vários familiares do médico. O corpo do ortopedista chegou às 12h20 em um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), irmã de Diego, chegou mais cedo ao local do velório para receber o corpo do irmão e falou com os jornalistas. Ela disse que a família, por meio de seus advogados, vai pedir acesso aos dados do inquérito para acompanhar de perto todas as investigações.

Outra irmã do médico, Dayane Raquel Bonfim, contou que o irmão tinha acabado de comprar um apartamento e estava na melhor fase de sua vida.