Incêndios: Manaus recebe reforço de mais 149 brigadistas neste domingo

Brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) embarcaram, na tarde deste domingo (15/10), de Brasília para Manaus, para reforçar o combate às queimadas no Amazonas. O desembarque está previsto para 16h (horário local).

A medida dobra o efetivo do governo federal que atua nas ações emergenciais no estado, com o reforço de 149 brigadistas, o que totaliza 289. Os brigadistas que chegam hoje estão sendo enviados pelo voo da Força Aérea Brasileira (FAB), além de equipamentos que serão doados para o governo do Amazonas.

Desde quarta-feira (11), Manaus está tomada por uma imensa nuvem de fumaça causada por incêndios que, segundo Joel Araújo, superintendente do Ibama no estado, estariam concentrados nos municípios de Careiro e Autazes, na região da BR-319.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) aponta que Autazes é o quarto município que mais registra queimadas em toda a Amazônia Legal, em outubro. Nos 10 primeiros dias do mês, foram apurados 236 focos de calor na cidade. O estado contabilizou 9 mil pontos de incêndio, entre setembro e outubro, o que levou o Amazonas a decretar emergência ambiental.